32-річна російська актриса Христина Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, збентежила дивним підписом до фото

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Асмус сидить у джинсовому костюмі та білих кросівках. Вона сміється і збирається пити колу.

«Ну що, як ви? Де? З ким? Давно? Надовго? Як виглядає? Навіщо? Які? У чому сенс? Чи треба? Куди? Про що? Хто ви? Чому? З якою метою? Скільки? Чому? Чи є? Як багато? Хто сказав? На чому? Приємно? За що? Якого?», - залишила Асмус дивний підпис під своїм постом.

За 40 хвилин пост артистки оцінили понад 17 тисяч разів. Шанувальники не зрозуміли її дивного послання і задавалися питанням, що вона мала на увазі.

«Дах їде у всіх схоже», «Так я не зрозуміла, ти вагітна або ні», «Йшов другий місяць самоізоляції», «Чого курнула?», «Вау», «Краса», «Дуже мила і красива», «Просто симпатяжка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус опублікувала фото, на якому вона вагітна. Актриса з'явилася з помітно округленими формами в розтягнутій сірій футболці. У неї було мокре волосся і темні розводи від туші. З'ясувалося, що вона грає вагітну у фільмі.

Нагадаємо, що заплакана Асмус налякала видом після гулянки: «На себе не схожа».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Асмус розвалилася на ліжку і розбовкала інтимний секрет: «Я кайфанула».

Також Politeka писала, що Христина Асмус показала, чим ублажає Харламова на Великдень, і вразила виглядом: ух, яка господарочка.