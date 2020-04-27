Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан взорвали социальные сети совместным романтичным видео в спальне звезды
Как известно, вчера прошел суперфинал песенного шоу "Голос", в котором победил фаворит Тины Кароль. Специально к финальному выпуску знаменитого проекта артистка решила исполнить вместе с Даном Баланом песню под названием "Помнишь", передает Politeka.net.
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Так, артисты представили композицию, над которой довольно долго работал Дан. Примечательно, что песню тренеры исполняли в спальне Тины. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, которым активно приписывают любовный роман.
Сам ролик из-за карантина артисты, похоже, записали в спальне Тины Кароль, где певица подыграла мужчина на рояле. И хотя в финале шоу ведущие пошутили, что звезды проводят этот вечер у Кароль дома, от зрителей не укрылся тот факт, что ролик был снят заранее.
Дан в видео сыграл на гитаре и исполнил одну из вокальных партий. Тина Кароль присоединилась к вокалу и в некоторых партиях песни подыграла певцу на клавишных. Трек очень понравился зрителям и с вечера воскресенья стал самым популярным видео, попав в тренды Ютуб-платформы. Поклонники были в восторге, ведь артисты "наконец-то это сделали" - выступления звезд ждали много недель.
До этого на фан-аккаунте Тины повился кадр из совместного выступления Дана и Тины во время которого они представили песню "Домой" и устроили романтические съемки, благодаря тому, что спели с одного микрофона.
Выступление артистов тогда заняло первое место в трендах Ютуб-платформы - похоже певец и артистка решили повторить свой подвиг и привлечь внимание к собственной персоне, а также их якобы бурному роману:
«Будем ждать с нетерпением ....😘🤗🤗🤗дан и тины вы самые самые ❤❤❤», «❤️❤️❤️ жду с волнением !», «У меня уже печень болит😂💕», «С нетерпением ожидаем чуда!», «А во сколько будет????», «can't wait», «Аааааа 😁😄 Минск в предвкушении 😍😁😁👏🏻👏🏻👏🏻 рвите душу в щепки», «Как же я надеюсь, что они припев вместе петь будут ,так интересно как сольются их голоса 😍», «Кажется нас дразнят 🤭💔», - написали пользователи.
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