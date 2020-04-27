Известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала соблазнительный образ

На кадра Анастасия позирует в нескольких платьях и показывает различные позы, в которых ее снимают. В нарядах Субботы приличные декольте и сами они довольно короткие. Модель делает все, чтобы кадры получились действительно соблазнительными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скучаю по съемкам", - написала Анастасия под фото.

Фанаты успели посмотреть видео 300 раз и написали несколько комментариев:

"И я", "Класс", "Ох, как круто".

Сообщалось, что популярная украинская модель Анастасия Суббота удивила откровенным образом в полностью прозрачном платье.

Она поделилась снимком, на котором позирует в полностью прозрачном платье, состоящем из тонкой сетки переливающихся страз. Под просвечивающимся нарядом у модели только черные трусики, а грудь Суббота решила предусмотрительно замазать в Фотошопе. На снимке модель сидит в оригинальном кресле, томно выгнувшись назад. Ее образ дополняет яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Анастасия Суббота показала новый образ в Инстаграм.

На фото Суббота позирует в пушистом топе и прозрачным низом, под которым видно черные шорты. Волосы модель решила оставить распущенными. Анастасия стояла возле бетонной оградки. Можно рядом увидеть часть стула, а рядом историческое здание. На фоне видна различная зелень и деревья, а также другие строения. Модель решила отдохнуть в Португалии, скорее всего, ездила на матч Шахтер - Бенфика.

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