Известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала соблазнительный образ
На кадра Анастасия позирует в нескольких платьях и показывает различные позы, в которых ее снимают. В нарядах Субботы приличные декольте и сами они довольно короткие. Модель делает все, чтобы кадры получились действительно соблазнительными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Скучаю по съемкам", - написала Анастасия под фото.
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Фанаты успели посмотреть видео 300 раз и написали несколько комментариев:
"И я", "Класс", "Ох, как круто".
Сообщалось, что популярная украинская модель Анастасия Суббота удивила откровенным образом в полностью прозрачном платье.
Она поделилась снимком, на котором позирует в полностью прозрачном платье, состоящем из тонкой сетки переливающихся страз. Под просвечивающимся нарядом у модели только черные трусики, а грудь Суббота решила предусмотрительно замазать в Фотошопе. На снимке модель сидит в оригинальном кресле, томно выгнувшись назад. Ее образ дополняет яркий макияж с акцентом на глаза.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Анастасия Суббота показала новый образ в Инстаграм.
На фото Суббота позирует в пушистом топе и прозрачным низом, под которым видно черные шорты. Волосы модель решила оставить распущенными. Анастасия стояла возле бетонной оградки. Можно рядом увидеть часть стула, а рядом историческое здание. На фоне видна различная зелень и деревья, а также другие строения. Модель решила отдохнуть в Португалии, скорее всего, ездила на матч Шахтер - Бенфика.
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