40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова очаровала нежным образом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, которыми всколыхнула тысячи фанатов.
Так, Трегубова позировала в спальне, на одном из снимков звезда сидит на кровати. Фантастический образ знаменитости состоит из полупрозрачного плаща розово-бежевого оттенка, сквозь который просвечиваются аппетитные прелести красотки. Голову ведущая украсила повязкой в тон плащу.
Идельный макияж с акцентом на глаза, а также завитые локоны дополнили сногсшибательный лук.
"Ужин в Тиффани😉", - подписала фото Трегубова.
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За считанные минуты пост лайкнули сотни человек. Некоторые успели даже оставить хвалебный комментарий.
"Шикарно 👍🔥"; "Как нежно 😍😍"; "Ужин на кровати - Романтично!) 😉👍💐"; "Идеальная 😘"; "Какая же вы красивая, восхищаюсь красотой ваших стихов, вы так красиво их читаете❤️", - пишут под фото.
Ранее мы сообщали, Трегубова восхитила внешним видом на вручении национальной кинопремии "Золота дзига". На одном из фото, опубликованном в соцсети, Дарья позирует в длинном вечернем платье телесного цвета с многочисленными блестками. У наряда очень глубокое декольте, которое подчеркивает бюст ведущей. А большой бант так и приковывает внимание к этой части тела.
"Эх, кокоси-кокоси.🔥"; "Платье невероятное"; "Дашенька Вы Шикарная , Красивая, Женственная!!! Успехов Вам и Процветания!!! Мне очень понравился сериал " Пропавшая Невеста!" с Вами в главной роли! Вы играли двух сестер - это Блистательно!!!"; "Сказочно шикарная", - не удержались поклонники.
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.