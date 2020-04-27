40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова очаровала нежным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, которыми всколыхнула тысячи фанатов.

Так, Трегубова позировала в спальне, на одном из снимков звезда сидит на кровати. Фантастический образ знаменитости состоит из полупрозрачного плаща розово-бежевого оттенка, сквозь который просвечиваются аппетитные прелести красотки. Голову ведущая украсила повязкой в тон плащу.

Идельный макияж с акцентом на глаза, а также завитые локоны дополнили сногсшибательный лук.

"Ужин в Тиффани😉", - подписала фото Трегубова.

За считанные минуты пост лайкнули сотни человек. Некоторые успели даже оставить хвалебный комментарий.

"Шикарно 👍🔥"; "Как нежно 😍😍"; "Ужин на кровати - Романтично!) 😉👍💐"; "Идеальная 😘"; "Какая же вы красивая, восхищаюсь красотой ваших стихов, вы так красиво их читаете❤️", - пишут под фото.

Ранее мы сообщали, Трегубова восхитила внешним видом на вручении национальной кинопремии "Золота дзига". На одном из фото, опубликованном в соцсети, Дарья позирует в длинном вечернем платье телесного цвета с многочисленными блестками. У наряда очень глубокое декольте, которое подчеркивает бюст ведущей. А большой бант так и приковывает внимание к этой части тела.

"Эх, кокоси-кокоси.🔥"; "Платье невероятное"; "Дашенька Вы Шикарная , Красивая, Женственная!!! Успехов Вам и Процветания!!! Мне очень понравился сериал " Пропавшая Невеста!" с Вами в главной роли! Вы играли двух сестер - это Блистательно!!!"; "Сказочно шикарная", - не удержались поклонники.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.