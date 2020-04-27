Жена Александра Реввы (Артура Пирожкова) Анжелика поделилась трогательным фото с дочками

Свежий домашний снимок она опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. На фото Анжелика сидит в обнимку со старшей дочкой, 12-летней Алисой, а к ней прижавшись сидит младшенькая, семилетняя Амелия.

«Розовые будни...встретились на переменке. И снова разбежались», - написала Анжелика под постом.

За три часа фото девушек собрало почти 10 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов. Тем более, что она засветила на фото лишнее - в кадр вбежала их собачка.

«Очень душевные кадры. Будьте счастливы и здоровы», «Какие же вы красивые», «Три принцессы королевства Артура Пирожкова», «Счастья вам безмерного!!!», «Какие красивые у вас дочки и вы!», «Лапочки девочки», «Надо вам сходить еще раз в роддом за третьим», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ревва поделилась архивными фото со свадьбы. На кадрах Александр и Анжелика стояли возле колонны в свадебных костюмах. Кроме этого, Анжелика поведала их историю знакомства.

«Я помню, как вчера, ту минуту, когда наши глаза встретились.. на танцполе..в центре круга.. нас закружило и через месяц я стала невестой! Мы всё поняли сразу.. это был электрический ток», - написала Анжелика.

Напомним, что дочери Артура Пирожкова подросли и стали настоящими красавицами, фото: "Такие разные, но...".

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