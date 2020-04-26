37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, полонила тисячі сердець відвертим фото
Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі.
Анжеліка з мокрими локонами позувала на білому піску в купальнику золотистого кольору, який ідеально підкреслив її струнку фігуру і кожен звабливий вигин. У кадр потрапили всі найпружніші місця, які трохи розпатлана й ненафарбована дівчина виставила перед камерою. Томний погляд і прочинені пухкі губи доповнили образ фатальної красуні.
"Чашка кави вдома й чашка кави на березі моря - це дві абсолютно різні чашки кави 😏☕️ Добрий вечір.. 😩", - підписала знімок Анжеліка, яка явно занудьгувала на карантині.
За півгодини її пост оцінили понад 3 200 разів. Шанувальники щедро нагородили Ревву компліментами в коментарях.
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"Красива 🌸☀️"
"Так, але основне... яка дівчина поруч. Якщо така як на фото, можна навіть в курені❤️👍😁"
"Ви така худенька..як підтримуєте форму?"
"Ох як же це точно👌і мабуть ми не скоро спробуємо чашечку або келишок на березі моря🥺"
"Королева морів ❤️ Ви наша нереальна красуня 😍"
"Просто мрія"
Раніше ми повідомляли, Анжеліка похвалилася спортивними досягненнями молодшої дочки Амелі. Дружина артиста поділилася відео в Instagram, на якому семирічна дівчинка сідає на шпагат.
"Доброго ранку)) Так! Саме ранок!! 😂 Я вперше в житті прокинулася о 12.00 🥱 Мені починає подобається цей режим 😅 а у когось спортивний ранок.. ось зануди", - підписала кадри дружина Пирожкова.
Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".
Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».
Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова показала, на кого насправді схожі їхні діти: "Вау, які красуні!"