37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, полонила тисячі сердець відвертим фото

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі.

Анжеліка з мокрими локонами позувала на білому піску в купальнику золотистого кольору, який ідеально підкреслив її струнку фігуру і кожен звабливий вигин. У кадр потрапили всі найпружніші місця, які трохи розпатлана й ненафарбована дівчина виставила перед камерою. Томний погляд і прочинені пухкі губи доповнили образ фатальної красуні.

"Чашка кави вдома й чашка кави на березі моря - це дві абсолютно різні чашки кави 😏☕️ Добрий вечір.. 😩", - підписала знімок Анжеліка, яка явно занудьгувала на карантині.

За півгодини її пост оцінили понад 3 200 разів. Шанувальники щедро нагородили Ревву компліментами в коментарях.

"Красива 🌸☀️"

"Так, але основне... яка дівчина поруч. Якщо така як на фото, можна навіть в курені❤️👍😁"

"Ви така худенька..як підтримуєте форму?"

"Ох як же це точно👌і мабуть ми не скоро спробуємо чашечку або келишок на березі моря🥺"

"Королева морів ❤️ Ви наша нереальна красуня 😍"

"Просто мрія"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка похвалилася спортивними досягненнями молодшої дочки Амелі. Дружина артиста поділилася відео в Instagram, на якому семирічна дівчинка сідає на шпагат.

"Доброго ранку)) Так! Саме ранок!! 😂 Я вперше в житті прокинулася о 12.00 🥱 Мені починає подобається цей режим 😅 а у когось спортивний ранок.. ось зануди", - підписала кадри дружина Пирожкова.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова показала, на кого насправді схожі їхні діти: "Вау, які красуні!"