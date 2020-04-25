Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка приємно здивувала шанувальників кадрами з подорослілими дочками

Дружина Олександра Ревви розповіла, що дуже щаслива мати двох таких прекрасних дітей. Жінка представила відразу три фото в одному стилі, на якому її дочки позували у світлих шатах і мило притиснувшись один до одного.

«Мої дочки - моє найбільше досягнення на сьогоднішній день.. Я в них сію добро і любов, ласку й ніжність, силу і працьовитість, дбайливе ставлення до навколишнього світу... Звичайно, Світ маленької дівчинки починається з мами... Мама повинна вкласти в дитину те, що і буде оточувати її чадо в майбутньому...кожна мама, смію зауважити.. З Днем Дочки 🌷🌸💞», - написала зірка.

Ось що відповіли шанувальники:

«Красиві ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Дівчата прекрасні 😍❤️ як і ви!», «У Вас прекрасні дівчинки❤️ Здоров'я і щастя Вашій чудовій родині🙌», «Анжеліка ,ви дуже турботлива і добра мама !!!❤️І дівчатка у вас супер !!!! Бажаю вашим зайчикас великих успіхів, світлої радості і величезного щастя на життєвому шляху. Нехай завжди у вас у відносинах будуть взаєморозуміння, довіра, підтримка, турбота, повага і міцна любов.❤️ Хочу побажати світлих, радісних днів», «Сестрички😘».