Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка приємно здивувала шанувальників кадрами з подорослілими дочками
Дружина Олександра Ревви розповіла, що дуже щаслива мати двох таких прекрасних дітей. Жінка представила відразу три фото в одному стилі, на якому її дочки позували у світлих шатах і мило притиснувшись один до одного.
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«Мої дочки - моє найбільше досягнення на сьогоднішній день.. Я в них сію добро і любов, ласку й ніжність, силу і працьовитість, дбайливе ставлення до навколишнього світу... Звичайно, Світ маленької дівчинки починається з мами... Мама повинна вкласти в дитину те, що і буде оточувати її чадо в майбутньому...кожна мама, смію зауважити.. З Днем Дочки 🌷🌸💞», - написала зірка.
Ось що відповіли шанувальники:
«Красиві ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Дівчата прекрасні 😍❤️ як і ви!», «У Вас прекрасні дівчинки❤️ Здоров'я і щастя Вашій чудовій родині🙌», «Анжеліка ,ви дуже турботлива і добра мама !!!❤️І дівчатка у вас супер !!!! Бажаю вашим зайчикас великих успіхів, світлої радості і величезного щастя на життєвому шляху. Нехай завжди у вас у відносинах будуть взаєморозуміння, довіра, підтримка, турбота, повага і міцна любов.❤️ Хочу побажати світлих, радісних днів», «Сестрички😘».
Дружина артиста зізналася, що стала сериаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижня в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.
«Серіал «Відчайдушна Домогосподарка» чи «Санта Барбара’20»... а ваш варіант? 🥳 #RAfamily», - написала в цей раз Анжеліка.
Шанувальники, як і очікувалося, повз питання не пройшли:
«Просто щасливі разом❤️», «Моя версія-"Титанік 2020" 👍😃🔥😍», «Перевірка на міцність популярності в соц мережах😂❤️», «Санта Барбара, навіть Ді Капріо позаздрить», «Повернення в Едем)🔥», «Титанік. Карачун вам, товариші 🤣🤪», «Відчайдушні домогосподарки ❤️», «Титанік по-російськи»❤️».
Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".
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