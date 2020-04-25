Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка приємно здивувала шанувальників кадрами з подорослілими дочками

Дружина знаменитого артиста давно привертає увагу до себе завдяки нестандартній зовнішності. Жінка намагається вести свій профіль позитивно і часто на це звертають увагу її фанати. На цей раз вона вирішила показати фото своїх красунь-дочок, які буквально підкорили Instagram зірки, повідомляє Politeka.

Дружина Олександра Ревви розповіла, що дуже щаслива мати двох таких прекрасних дітей. Жінка представила відразу три фото в одному стилі, на якому її дочки позували у світлих шатах і мило притиснувшись один до одного.

Популярні новини зараз

Безсоромна Лорак показала топ своїх самих зухвалих нарядів: у мереживі, сіточці і без білизни

Чоловік Кухар з "Танців з зірками" заліз на дружину і показав, як потрібно займатися спортом: інтимні кадри

Зникнення грошей з рахунків українців, ПриватБанк зробив заяву: "Списані з вини..."

Виплати під загрозою: екстрена заява Фонду соцстрахування, грошей вистачить не всім
Показати ще

«Мої дочки - моє найбільше досягнення на сьогоднішній день.. Я в них сію добро і любов, ласку й ніжність, силу і працьовитість, дбайливе ставлення до навколишнього світу... Звичайно, Світ маленької дівчинки починається з мами... Мама повинна вкласти в дитину те, що і буде оточувати її чадо в майбутньому...кожна мама, смію зауважити.. З Днем Дочки 🌷🌸💞», - написала зірка.

Ось що відповіли шанувальники:

«Красиві ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Дівчата прекрасні 😍❤️ як і ви!», «У Вас прекрасні дівчинки❤️ Здоров'я і щастя Вашій чудовій родині🙌», «Анжеліка ,ви дуже турботлива і добра мама !!!❤️І дівчатка у вас супер !!!! Бажаю вашим зайчикас великих успіхів, світлої радості і величезного щастя на життєвому шляху. Нехай завжди у вас у відносинах будуть взаєморозуміння, довіра, підтримка, турбота, повага і міцна любов.❤️ Хочу побажати світлих, радісних днів», «Сестрички😘».

 
Раніше під сімейним фото з чоловіком зірка вирішила поцікавитися у шанувальників, який серіал їй дивитися. Схоже, пристрасть зірки до переглядами телесеріалів лише посилилася.

Дружина артиста зізналася, що стала сериаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижня в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.

«Серіал «Відчайдушна Домогосподарка» чи «Санта Барбара’20»... а ваш варіант? 🥳 #RAfamily», - написала в цей раз Анжеліка.

Шанувальники, як і очікувалося, повз питання не пройшли:

«Просто щасливі разом❤️», «Моя версія-"Титанік 2020" 👍😃🔥😍», «Перевірка на міцність популярності в соц мережах😂❤️», «Санта Барбара, навіть Ді Капріо позаздрить», «Повернення в Едем)🔥», «Титанік. Карачун вам, товариші 🤣🤪», «Відчайдушні домогосподарки ❤️»,  «Титанік по-російськи»❤️».

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва посвітила принадами у величезному декольте: "Я протестую!".