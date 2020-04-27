Известная певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала свежее видео с дочерью Клавдией

На кадрах Орбакайте и дочь сидят возле большого пазла, который был отпечатан по их фото. Клавдия позировала в платье, а Кристина сидела в каком-то наряде, похожем на национальный. На фоне можно увидеть просторный диван. Интересно, что у малышки выпал один зуб, ведь на видео можно во рту заметить огромную дырку во рту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Подарили дочке на день рождения пазл, в итоге, собирали всей семьёй. 1000 деталей-не просто!", - написала Орбакайте.

Фанаты посмотрели видео почти 200 тысяч раз и написали несколько комментариев: "Такая милая девушка Клава, вы молодцы", "Отличная идея для самоизоляции", "Какие Вы молодцы", "Так душевно, умнички....", "Молодцы", "Классно.У нас 350 было.Фото дочери", "Это какое терпение надо иметь".

Сообщалось, что российская певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала свою роскошную квартиру.

Первое, что можно заметить, в квартире Кристины Орбакайте нет перегородок. Зонирование происходит с помощью мебели и элементов декора. Так гостинную и кухню разделяет большой стол-стойка.

В прихожей стоит угловатый туалетный столик, собранный из черного железа. Он выглядит достаточно ярко, необычно и привлекательно. В прихожей и на кухне разные типы полов.

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