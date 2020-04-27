41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, пленила изгибами в откровенном фото

Как передает Рoliteka.net, звезда публиковала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Так, черно-белый кадр как нельзя лучше передает игривое настроение артистки. Ради этого Альбина нарядилась в боди телесного цвета, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.

Певица позировала лежа на животе, обняв подушку и укрывшись одеялом по грудь. Джанабаева улыбалась и не заметила, как сверкнула лишним: сочный бюст артистки так и норовил "выпрыгнуть" из тесного боди.

"Доброе утро.....кто рано встаёт, как говорится)! Проснулась в 6:00 🕕 погуляла с собакой, приготовила завтрак, жду когда все мои проснутся и начнётся дистанционное обучение😅😂, а вы как, справляетесь)??? .....какое прекрасное утреннее время, тишина........ Хорошей всем недели ❤️😘☕️ #утро #понедельник", - подписала снимок звезда.

Поклонники за несколько часов успели поставить более 5 000 "сердечек", щедро наградив кумира комплиментами.

"Альбина Вы прекрасны, Я восхищаюсь Вами!"

"Это точно! Утро магическое😍 а вы роскошная❤️"

"У вас же Валерий жаворонок, а вы раньше него встали... Видимо, это единственный вариант насладиться тишиной и спокойствием"

"Вы такая🙌красотка"

"Ого, так рано😅Я в это время только ложусь😂😂Нужно срочно менять режим.."

"Фото потрясающее, а вы такая красивая, и знаете как будто прочувствовала это дуновение утреннего пробуждения, спасибо!!!"

Ранее мы сообщали, в последнее время Джанабаева часто делится в Инстаграм своими кулинарными способностями. В частности, артистка увлеклась на карантине выпечкой - Меладзе, судя по всему не против того, что жена променяла сцену на плиту. Так, на днях Альбина приняла участие в шоу своей подруги, показав мастер-класс, как парвильно готовить десерт "брауни".

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением