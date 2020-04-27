Известная украинская певица Мишель Андраде, которая работает с продюсером Потапом, порадовала поклонников соблазнительными танцами

Видео она опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Это ролик, снятый на тренировке. Мишель одета в спортивную одежду и каблуки, которые используют для занятий. Певица соблазнительно двигается, изгибается и показывает во всей красе свои прелести.

«Танцюльки..ааа как скучаю за групповыми занятиями», - подписала видео Мишель.

За день ее видео посмотрели более 86 тысяч раз. В комментариях юной звезде оставили множество комплиментов.

«Смешные шортики», «Вау», «Грязные танцы. Похоже на кино, но в Украине», «Очень хот», «Мишель ты такая молодец!», «Сильно», «Мишель, ты лучшая!», «Ух, ты просто жар», «Как я долго ждала твоих танцев», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде поделилась снимком в купальнике на тонких бретельках с глубоким декольте. Прелести артистки едва держались в столь откровенном наряде. Певица расставила ноги, поставив между ними бутылку с водой.

Как известно, 23-летняя Мишель Андраде родилась в Боливии, откуда переехала в Украину в 13 лет. Артистка участвовала в шоу «Х-фактор», но популярной стала, когда начала сотрудничать с продюссерским центром Потапа.

Напомним, что Мишель Андраде засветила лишнее в кожаном плаще: "Просто космос".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде распахнула кофту и показала «бугорки»: «Как скучаю…».

Также Politeka писала, что влажные дочь Потапа и Мишель Андраде устроили взрослые игры без одежды на камеру: "Огонь".