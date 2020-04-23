Відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, порадувала шанувальників спокусливим видом

Красуня з'явилася в купальнику на тонких бретелях з глибоким декольте, повідомляє Politeka.net. Принади артистки ледь трималися в такому відвертому вбранні.

Також на українській знаменитості були спортивні штани. Співачка раставила ноги, поставивши між ними пляшку з водою.

Артистка розпустила волосся і закинула їх набік, при цьому посвітивши круглою сережкою у вусі.

Мішель пильно дивилася в камеру і прочинила губи.

Фото було зроблено крізь решітки вентилятора.

"Просто красиву фоточку захотілося виставити) не проти?? 🌸", - підписала знімок Андраде.

Майже за годину пост зібрав приблизно 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Проти", "виставити*", "вона пише з акцентом", "Господи, яка ти красива 😍😍😍😍😍", "Дуже красива фоточка, крихітка моя❤️", "🔥🔥🔥Вогонь🔥🔥🔥 ", "Мишелька, красуня ❤️😍", "Красуня 😍 ! Звичайно ні ! Дуже радуєш на карантині ❤️", "Дуже навіть за👍🏾", "Ніні не проти красуня Мішель🔥", "Шикарна🔥", "Так завжди будь ласка 😉😈", "Фотографія офігенна👏👏👏👏", "Я б сказав дуже красива", "Мишелька - ти супер:)", "Яка гарна ,уххххх😍🔥", "Улюблена я тільки за яка ж ти гарна СЛАВА БОГУ🙌", "Ти кайф", "Вогонь🤤🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, підопічну Потапа помітили в чорному топі, невеликих стильних окулярах і короткому шкіряному плащі, під яким видно мереживні оборки. Варто відзначити, що поли ледь прикривають стегна і оголюють вельми пікантні місця.

В руках у співачки можна помітити поліетиленовий пакет. Ймовірно, вона виносила сміття.

Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.

А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.