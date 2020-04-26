Зірка перевершила сама себе!

Співачка Мішель Андраде, яка є підопічною продюсера Потапа, показала розкішне тіло в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ехх, як сумую», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Андраде позує в чорному піджаку, з-під якої видніється темне білизна. Доповнила образ співачка елегантним кулоном і сережками.

Однак шанувальники Андраде були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімком зірка поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, порадувала шанувальників привабливим виглядом.

Красуня з'явилася в купальнику на тонких бретелях з глибоким декольте. Принади артистки ледь трималися в такому відвертому вбранні.

Також на українській знаменитості були спортивні штани. Співачка раставила ноги, поставивши між ними пляшку з водою.

Художник розпустила волосся і закинула їх набік, при цьому посвітивши круглої сережкою у вусі.

Мішель пильно дивилася в камеру і прочинила губи.

Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.

А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.