Співачка Мішель Андраде, яка є підопічною продюсера Потапа, показала розкішне тіло в одному піджаку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ехх, як сумую», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Андраде позує в чорному піджаку, з-під якої видніється темне білизна. Доповнила образ співачка елегантним кулоном і сережками.
Однак шанувальники Андраде були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімком зірка поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, порадувала шанувальників привабливим виглядом.
Красуня з'явилася в купальнику на тонких бретелях з глибоким декольте. Принади артистки ледь трималися в такому відвертому вбранні.
Також на українській знаменитості були спортивні штани. Співачка раставила ноги, поставивши між ними пляшку з водою.
Художник розпустила волосся і закинула їх набік, при цьому посвітивши круглої сережкою у вусі.
Мішель пильно дивилася в камеру і прочинила губи.
Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.
Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.
А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.