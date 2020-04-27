Украинская певица Тина Кароль покорила нарядом, в котором засветилась в последнем эфире суперфинала шоу "Голос"

Как известно, вчера состоялся финал песенного проекта, в котором победил фаворит Тины Кароль. В эфире также показали долгожданное выступление Дана Балана и артистки, с которым ей уже давно приписывают роман, передает Politeka.net.

Однако далеко не сам ролик покорил фанатов в последнем эфире проекта. Образ Тины немало порадовал многочисленных фанатов Тины. Звезда появилась в довольно смелом наряде - платье с глубоким декольте и вырезом по бокам, которое еще больше подчеркнуло пышные формы звезды.

На фан-аккаунте артистки в Инстаграм был представлен кадр, сделанный звездой перед выходом в эфир последнего выпуска шоу. На нем звезда красовалась с ярким макияжем на лице, аккуратными украшениями и с излюбленной прической, которую так любят фанаты:

«Платье на бусинках еле держится», «Плаття для дуету саме те,що треба😍», «А что у нее с руками?», «Нереальной красоты Тинааа😻», «Неземная Королева 😍❤️👑», «У неё на руке синяк», «Бедный Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красотка невероятная 😍», «Сильно красивая ❤️», – пишут пользователи.

Отметим, вчера, в последнем эфире песенного шоу "Голос" артисты представили композицию, над которой довольно долго работал Дан. Примечательно, что песню тренеры исполняли в спальне Тины. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, которым активно приписывают любовный роман.

Сам ролик из-за карантина артисты, похоже, записали в спальне Тины Кароль, где певица подыграла мужчина на рояле. И хотя в финале шоу ведущие пошутили, что звезды проводят этот вечер у Кароль дома, от зрителей не укрылся тот факт, что ролик был снят заранее.

Дан в видео сыграл на гитаре и исполнил одну из вокальных партий. Тина Кароль присоединилась к вокалу и в некоторых партиях песни подыграла певцу на клавишных. Трек очень понравился зрителям и с вечера воскресенья стал самым популярным видео, попав в тренды Ютуб-платформы. Поклонники были в восторге, ведь артисты "наконец-то это сделали" - выступления звезд ждали много недель.

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