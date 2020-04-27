Известная актриса Анна Кошмал, звезда "Сватов", показала себя в домашнем образе

На кадрах Комшал позирует в темно-красной толстовке и с распущенными волосами. В ухе можно заметить безпроводной наушник. На фоне можно увидеть занавески и больше ничего. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Тысяча человек смотрели прямой эфир Анны, который она вела в Инстаграм. Также они написали несколько комментариев в чате:

"Вас муж ревнует к сценам с поцелуями?", "Будут ли еще Сваты?", "Хорошо", "Сколько тебе лет, если не секрет", "Привет, я тебя люблю", "Что делаешь?", "Очень плохо", "Злость".

Ранее мы сообщали, украинская актриса Анна Кошмал, ставшая популярной благодаря роли внучки Жени в сериале "Сваты", показала ранее неопубликованное фото.

Находясь на домашнем карантине 25-летняя актриса решила разобрать домашние снимки и опубликовать их Instagram. При этом ее страница не страдает отсутствием фотографий.

Не имея новых снимков, девушка обратилась к «запасам», хранящимся на ее телефоне, которые еще не были выложены в сеть.

Сообщалось, что украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал не стесняется участвовать в откровенных фотосессиях.

В частности, известная киноактриса решила удивить поклонников необычным горячим образом, устроив фотосессию без нижнего белья.

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