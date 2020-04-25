Актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериале «Сваты», показала компанию, с которой развлекается на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Однажды добросердечная волонтёр спасла котёнка Ландыша от стаи собак и приютила малыша. Вскоре, благодаря счастливому стечению обстоятельств, он попал ко мне. В тот сложный период я очень нуждалась в этом маленьком чуде, а он - в заботливом друге. А немного позже холодным дождливым вечером в мой подъезд забрела крошечная кошка, ей ещё и месяца не было, в ладошку помещалась. Она была напугана, промокшая и громко мяукала. Я забрала ее к себе. Ландыш проникся к ней глубокими родительскими чувствами и опекал Грушеньку. С тех пор мы неразлучны», - говорится в сообщении.

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О Большой Любви Однажды добросердечная волонтёр спасла котёнка Ландыша от стаи собак и приютила малыша. Вскоре, благодаря счастливому стечению обстоятельств, он попал ко мне. В тот сложный период я очень нуждалась в этом маленьком чуде, а он - в заботливом друге. ⠀ А немного позже холодным дождливым вечером в мой подъезд забрела крошечная кошка, ей ещё и месяца не было, в ладошку помещалась. Она была напугана, промокшая и громко мяукала. Я забрала ее к себе. Ландыш проникся к ней глубокими родительскими чувствами и опекал Грушеньку. С тех пор мы неразлучны. ⠀ Сложно описать как много любви, нежности и тепла они принесли в мою жизнь. Они облегчили мои самые угрюмые времена и разделяют со мной прекрасные дни☀️ ⠀ Ландыш и Груша - наши друзья, часть нашей семьи и большая любовь. Друзья, я с радостью присоединяюсь к флешмобу #ОбєднаніЛюбовю 🐕❤️ Присоединяйтесь и вы 🙌🏻, за каждый такой благодарственный пост с хештегом приюты для животных получат 1 кг корма «Клуб 4 Лапы» 🐾🙏🏼 И поэтому передаю это благое дело дальше @sasha.syzonenko @vladushka_dedkova @kseniya_vertinskaya

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Кошмал утверждает, что животные принесли ей много тепла и нежности.

« Сложно описать как много любви, нежности и тепла они принесли в мою жизнь. Они облегчили мои самые угрюмые времена и разделяют со мной прекрасные дни☀️  Ландыш и Груша - наши друзья, часть нашей семьи и большая любовь», - подчеркнула она.

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