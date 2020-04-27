Модель, блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной после выхода сериала "Школа", поделилась с поклонниками соблазнительным танцем

Видео из молодежной сети Тик Ток она опубликовала в сторис на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Василенко выбрала короткий топ с голой спиной. В процессе танца она засветила лишнее. Когда она танцевала, топ постоянно задирался. Красотка накрутила волосы, сменив имидж, сделала красивый макияж и надела свою фирменную неповторимую улыбку. Девушка двигалась под музыку, будоража фантазию своих подписчиков. Правда, оставить комментарии они не смогли, так как в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко устроила яркую фотосессию в вечерних платьях. 21-летняя актриса позировала в желтом платье и грубых ботинках, оголив свои стройные ноги.

Как известно, Лиза родилась и выросла в Днепре. В подростковом возрасте она была очень популярной в среде косплееров. В 2014 году Лиза начинает работать моделью. Она принимала участие в съемках за границей, в том числе в Японии и Южной Корее. Стоит отметить, что Василенко не из числа скромниц. В ее портфолио много откровенных фото и даже фотосессии в стиле ню.

В сериале «Школа» на «1+1» Лиза сыграла самую популярную девушку в школе.

Напомним, что Елизавета Василенко без белья и стыда похвасталась пикантными кадрами: "Просто нет слов".

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко устроила жаркие танцы, посветив прелестями на камеру: «Бомба».

Также Politeka писала, что Елизавета Василенко посветила сладкими местами в микро топе: «Это шикарно».