Зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко влаштувала спекотні танці для шанувальників

Відео, яке зірка зняла для молодіжної мережі Тік Ток, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ліза вибрала тісний топ білого кольору, який обтягнув її пружні груди. Актриса засвітила животик і округлі стегна. Дівчина посміхалася і танцювала під популярний трек. Образ доповнило накручене волосся.

За годину відео Василенко подивилося понад 130 тисяч осіб. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Гаряче», «Дуже красива», «Краща», «Яка милашка», «Бомба», «Така сонячна», «Котик», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко порадувала шанувальників дуже відвертим фото. 21-річна зірка була в чорній мереживній білизні. Вона вигнулась у спокусливій позі, засвітивши всі свої достоїнства – тонку талію, пружну «п'яту точку» та ідеальні вигини. Зверху артистка накинула піджак, але він зовсім нічого не прикриває.

Як відомо, Єлизавета Василенко стала популярною після виходу на «1+1» серіалу «Школа», але до цього вона була відомою в суспільстві косплеєрів. Ліза одягалася в різних казкових персонажів.

Нагадаємо, що Єлизавета Василенко в прозорій білизні влаштувала фотосесію для дорослих: «Несіть вогнегасник!».

Як повідомляла Politeka, Єлизавета Василенко посвітила солодкими місцями в мікро топі: «Це шикарно».

Також Politeka писала, що Єлизавета Василенко розбурхала пристрасними образами, показавши свої принади з усіх боків: «Шикарна».