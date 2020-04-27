34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", впечатлила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Татьяна покрасовалась в белой пижамке, позируя в постели. Более того, для пущего эффекта, артистка распахнула рубашку, заставляя тысячи фанатов затаить дыхание.

Макияж с черными стрелками и блеском для губ, а также красиво уложенные волосы дополнили нежный образ Котовой.

Знаменитость решила дать бьюти-советы поклонницам. В частности, как правильно использовать подручные средства "из холодильника", чтобы всегда оставаться непревзойденной.

"Многие бьюти-проблемы можно решить на кухне, при помощи сподручных средств. Ловите необычные и простые лайфхаки: #kottova_beauty 🥄 Обычная ложка или салфетка помогут избежать надоедливых следов от туши под глазами. Надо просто держать ложку/салфетку/патч под нижним веком, при нанесении туши. 🥔 Про кружочки огурца и чайные пакетики на глаза для свежести и сырой очищенный картофель или холодную ложку от опухших глаз знают все. А вот ещё можно смещать картофельный крахмал с розовой водой или агар-агар с отваром ромашки и использовать как патчи!", - поделилась Котова.

За несколько часов пост певицы лайкнули почти 5000 человек. Татьяна "сорвала аплодисменты" в комментариях.

"Новая стрижка????🙈🤩🤩"

"Ну во первых вам хочется сделать комплимент , выглядите сногсшибательно!!!!"

"😍Красивая 🌸💋"

"Боже какая ты красивая"

"Куколка!❤️"

"Красоточка👍💐😘😍🤗🔥улыбка очаровательная"

"Идеальная фотография, тоже хочу такую кожу. Пойду применять ваши рецепты)) "

Ранее мы сообщали, Котова потрясла прекрасными фигурными данными в блестящем купальнике. Девушка приняла жаркую позу, расставив ноги и дерзко вскинув голову вверх.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».

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