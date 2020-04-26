Легендарна українська актриса Ольга Сумська показала несподівані знімки в компанії своїх дочок

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 53 року захоплює квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і нев'янучою красою. Шанувальники зірки запевняють, що вона взагалі не старіє, що нещодавно в черговий раз підтвердила, показавши архівне фото у компанії своїх дочок - і на думку фанів, з часів молодості практично не змінилася

Старша дочка Антоніна Паперна живе з сім'єю за кордоном, тому її зіркова мама дуже сумує за нею і частенько публікує спільні фотографії. Сьогодні, день дочок, тому актриса вирішила привітати своїх улюблених дочок Анну і Тоня з цим святом.

Крім того, вона показала сімейні кадри з дочками. Атмосферними кадрами Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Мама і дочки позували в елегантних вбраннях: сукнях сорочках різних відтінків від білого до бежевого. На інших знімках можна побачити сестер Анну і Тоню, які вирядились в ніжні квіткові сукні, що підкреслюють красу дівчат. На всіх знімках дочки і їх мати щасливо посміхаються.

"День донечок!👩🏼👩🏻 Мої дочки,моє щастя @tonya_papernaya❤️ @annborisyuk ❤️!Про що я часто думаю?Треба було ще народжувати!👼", - підписала Сумська під відповідними знімками.

"Красуні ❤️", "Які ви всі красиві💖🌹🌹🌹", "Дуже гарні дочки,як і мама", "Красуні! Ви як три сестрички!👍", "Подружки красуні👍", "Чудові, красиві жінки ✨", "Одна дівчинка копія мама, друга-тато☺️", практично не змінилась".

Нагадаємо, що вагітна дочка Сумської Антоніна Паперна влаштувала пікантну фотосесію в мереживі: "Захотілося солодкого".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала сімейні фото і вразила змінами у зовнішності: "Шикарна жінка".

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