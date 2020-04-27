Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец порадовала подписчиков милым кадром

Звезда активно ведет свой Instagram-аккаунт. Регулярно постит там свои фото и делится мыслями. Но вот фото ее детей появляются там не так часто, как хотелось бы многим фанам артистки.

На этот раз Кравец решила порадовать своих фолловеров и показал невероятно милый кадр. На фото запечатлены ее близницы. Малыши сладко спят. При этом маленькая Катя обнимает рукой своего братика Ваню, а между ними лежит мягкая игрушка.

«Фух... Спят, наконец-то. Три сказки, два компота, снова книжка, выбор «а с кем я буду спать?!» и долгий поиск любимого толстого кота... Потом снова «почитай» и «мам, мне надо рассказать тебе секрет..». В общем, вырубились», - описала звезда ритуал укладывания спать своих малышей.

Снимок умилил пользователей сети.

«Какие сладкие», «Спят усталые детишки», «Боже, какие сладуси», - пишут в комментариях.

Елена Кравец рассказала, что ей очень нравятся детские книги. И даже предложила прочитать несколько историй для деток своих фолловеров, чем еще больше всех порадовала. Вместе с тем подписчики звезды начали спорить, какое же время лучше для такой трансляции: 21 или 22 часа.

Напомним, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец родила двойню в августе 2016 года. А впервые показала их на фото только в 2019 году.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" умилила снимком с подросшим сыном, украинцы не сдержались.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" не выдержала и бросила детей.

А еще Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95" примерила свадебное платье и поразила внешностью.