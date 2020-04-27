Алла Пугачева пользуется невероятной популярностью до сих пор

Люди ценят и любят артистку и это выражается различными знаками внимания, передает Рoliteka.net.

Так, в одной из фан-страниц Пугачевой было обнародовано архивное видео. Молодая Пугачева блистала в черном мини и жакете. В руках звезда держала букеты и шарики. К певице подбежал молодой человек, который взял артистку за руку и поцеловал в щеку. Был бы там в то время муж примадонны Максим Галкин лопнул от злости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Выступление Аллы Борисовны в сборном концерте «Голос мира- музыка-сердец» 1987 года в Олимпийском 🔥", - подписано видео.

Почти за сутки пост собрал около 40 тысяч просмотров и много комментариев:

"Такой вижу впервые, как то прошло мимо!!!", " Вау, Вау, Вау!!!)))...А, всё-таки он наглец", "Что и требовалось доказать: ножки как у козы рожки. Это я вам говорю как мужчина", "Наша то!!! Ого го!!!", "Непривычно, но очень эффектно!!! 👍", "Браво браво браво", "Молодчина!!!!! Всем злопыхателям назло!!!!!", "Мужчины от Вас без ума.❤️ да и женщины тоже,❤️ так было и так будет всегда ❤️ мы Вас любим!!! 👏👏👏❤️❤️❤️", "Алла Алла Аллочка моя неповторимая", "Другое дело👌 💥 А то какие то балахоны😉 Такую красоту прятала 😂 Вот это я понимаю- секс бомба 💣 👍😍", "Шикарные и незабываемые были выступления Аллы!!! Все ради нее пришли тогда на эти сборные концерты!!!", "Прекрасна во все времена!😍", "Женщина заслуживающая всего самого прекрасного , что есть на этом свете. Здоровья , на многие многие лета. 🔥🔥🔥", "Алла вас всегда ценили мужчины разных возрастов, наложен какая страсть у поклонника, Алла мало вас стало в песне, скучаем!!!💐❤️🔥💋", "Как всегда прекрасна и неповторима".

Напомним, что фото новорожденного в семье Пугачевой слили в сеть: «Важный день».

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева с Лаймой Вайкуле показали, как выглядят в реальной жизни, Галкин не выдержал: «Старухи».

Также Politeka писала, что стилист Пугачевой сорвался и выдал грязную тайну Киркорова: "Будь мужиком!".