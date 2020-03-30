Звездный дизайнер причесок Джордж Ровалс бесцеремонно вывалил грязное белье российского поп-короля Филиппа Киркорова

Дело в том, что Ровалс был когда-то личным стилистом у бывшей жены Киркорова певицы Аллы Пугачевой и не понаслышке знает о ситуации. Он уверяет, что их брак был фикцией, мол скоропостижно поженились, а потом Примадонна получала пятьдесят процентов всех его доходов. Также стилист говорит, что у пары не было страсти и теплых чувств, передают "Дни.ру".

По словам Ровался, нынешнее время диктует свои условия, и сейчас подходящий момент, чтобы Киркорову совершить каминг-аут.

"Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее – нежной девочкой", – комментирует Ровалс. Он отметил, что даже по поведению короля российской эстрады можно понять, что тот предпочитает парней. Якобы об этом говорит положение его рук.

Ровалс призвал артиста "быть мужиком", как Элтон Джон, который честно сказал, что гей.

Ранее мы сообщали, Киркорова, видимо, мало заботит, мнение публики - в том числе и о его ориентации. Недавно сеть облетело фото артиста, который прижался к молодой и известной блондинке, чтобы поцеловать ее в шею.

Так, Киркоров страстно поздравил с днем рождения певицу Полину Гагарину.

«Целоваться полез. Надо же», «целоваться нельзя», «ООО, а я думал что цвет настроения синий», «из вас бы получилась красивая пара», - так отреагировали пользователи на опубликованное фото в Инстаграм Киркорова.

Кроме того, мы рассказывали, что другая российская артистка Лолита Милявская призналась, как они с Киркоровым злоупотребляли запрещенными веществами. Об этом певица проговорилась в интервью блогерше Насте Ивлеевой.

«Однажды Фил попросту уснул у меня на коленях», — вспомнила Лолита эпизод, который произошел во время их совместной работой над мюзиклом «Чикаго».

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".