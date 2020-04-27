Новая любовница телеведущего и шоумена Владимира Остапчука похвасталась идеальной фигурой в провокационных образах

Артист уже довольно долгое время состоит в отношениях с девушкой, личность которой он рассекретил совсем недавно. Девушка активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм, благодаря котором внимательные пользователи сети и узнали об отношениях молодых людей, пишет Politeka.net.

Так, избранницей Остапчука оказалась 33-летняя нотариус Кристина. Женщина также не комментирует новый роман, однако активно подогревает слухи с Остапчуком. Недавно они представили снимки, на которых видно, что Владимир и Кристина проводят карантин вместе в одной квартире.

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших кадров девушки Владимира Остапчука, бурный роман которых вызвал скандальную реакцию в социальной сети.

Отметим, недавно Остапчук представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети,

после нескольких сотен гневных слов в свой адрес, Остапчук все же реши прокомментировать ситуацию, впервые после развода и начала новых отношений. По словам молодого мужчины, он просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ.

«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.

Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций.

«Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой. Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку», – написал мужчина, спровоцировав вторую волну комментариев под постом.

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