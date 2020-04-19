34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова похвасталась подарком от возлюбленного Давида Манукяна

На фото Ольга предстала в блестящем мини-платье на тонких бретельках, передает Politeka.net.

Образ звезды завершили различные аксессуары. Бузова сделала макияж с акцентом на глаза. Также на лице выделяются брови. Пухлые губы подкрашенные коричневой помадой.

Певица присела рядом с букетом розовых роз, которые ей подарил бойфренд.

За семь часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Какая красивая 😍", "Причёска очень идет милая!😍 СЧАСТЬЯ ВАМ", "Где вы находите цветы ,все цветочные магазины закрыты ) Или это фотка по второму кругу ?😀", "Красотка 😍", "Самая красивая!!! Спокойной тебе ночи ❤️❤️❤️", "Держишь планку", "Красивая очень😍😍😍😍😍😉😉😉😉", "Приветики", "🔥🔥🔥 шикарный букет", "Нереальная🤤🤤🤤 Ах**нно красивая🔥🔥🔥😍😍", "Шикарная 🤤🤤🤤❤️", "Шикарный букет 😍", "Я так вас люблю ❤️когда детки?💋", "Ты с годами становишься всё красивее! Умница🤲🏻🌟", "Красотка моя, Оленька дай бог чтоб у вас все было отлично❤️❤️❤️😘😘", "Желаю счастья с Давидом!!! Первый раз вижу тебя такой счастливой😍❤️🔥", "❤️ обожаю", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова шокировала фанатов в своем микроблоге в Инстаграм снимком 5-летней дочери.

Ольга объяснила в подписи, что с помощью специального приложения "вычислила", как будет выглядеть их с Манукяном будущий ребенок.

"У нас с Давидом будет ребёнок! - заявила Бузова. - Когда-нибудь точно будет 🥰 Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!", - написала артистка.

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