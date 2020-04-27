Солистка ВИА Гры Эрика Герцег поделилась неожиданным блестящим фотоколлажем, на котором запечатлена сразу в нескольких образах

Не так давно звезда отпраздновала свой день рождения, похваставшись не только поздравлениями в сети, но и своими яркими подарками. Девушка успела за время работы в группе обрести даже свой фан-клуб, который также не удержался от поздравлений и представил стильное фото звезды с личными пожеланиями молодой певице, пишет Politeka.net.

«❤️ Спасибо, Эричке за всё всё всё! За вдохновение, любовь, поддержку!😍 И Спасибо, каждому из вас!🥰 За эти годы, я приблизилась со многими фан-аккаунтами, и поддерживаю связь с ними! 🙈❤️ Спасибо Большое,что со мной сейчас!💓», - сообщается на основном фан-аккаунте Эрики.

Вот что написали другие поклонники:

«Поздравляю, продолжай радовать нас своими работами💖», «Маня, ты большая умница❤️ поздравляю💋», «Эрикатим, люблю тебя всем сердцем❤️», «Поздравляю, малышка, дальше больше... Наша гордость, любим❤️❤️❤️❤️», «❤️ продолжай и дальше нас радовать своими шикарными постами🙏».

До этого девушка показала свои подарки после дня рожедния. На фото Эрика сидела на тумбочке, а рядом можно увидеть большое количество воздушных шаров.

На кадре также видно два больших букета красных роз. Сама Герцег была в лосинах и черном топе. Певица сидела в позе лотоса и держала в руке плюшевого мишку. Волосы у звезды были собраны в гульку.

"Нет слов", - лаконично подписала фото Герцег.

Фанаты поставили больше 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Потрясающая", "Малышка", "Какая красота. Вы достойны самого лучшего. Такая хрупкая и миниатюрная Эричка", "Какая же ты красивая. Береги себя! Будь счастлива!", "Невероятная красота", "Шикарная", "Вы очень красивая", "Меладзе подарил?".

Напомним, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.