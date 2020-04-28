Единственной дочке Лолиты Милявской Еве уже исполнилось 22 года

Как известно, девочка живет с бабушкой в Киеве, в то время как сама Лолита живет в России. Недавно артистка поделилась фотографиями и видео со своей подросшей дочкой. Девушка уже совсем взрослая и, по словам мамы, учится в Варшавском университете.

Лолита не хочет делать из дочки публичную персону, так как считает, что у детей должна выработаться и устаканиться своя нервная система.

«Если ты рос в обожании и любви, окружавших твоих родителей, а потом стал занимать какую-то незаметную должность, тут может сломаться психика, поэтому я не делаю этого с моей дочкой. Да и моя репутация может грохнуть по ней в любой момент», - объяснила Лолита свою позицию.

По ее словам, недавно у ее дочки случилась истерика, когда она не увидела в концерте по случаю дня рождения Аллы Пугачевой Лолиту. Девочка расплакалась со словами: «Мамочки нет в этом концерте». Но потом, по словам артистки, она все же появилась на экране.

По словам Лолиты, разлуку Ева переживает тяжело. Тем более, что из-за карантина она не может повидаться с матерью. Александр Цекало, как известно, с дочкой не общается. По словам Лолиты, он даже не поздравляет ее с днем рождения.

Напомним, что Лолита с «гнездом» на голове и бутылкой джина ошарашила дерзкой выходкой: «Отдам мужа».

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