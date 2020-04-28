Российская певица украинского происхождения Наташа Королева напугала сеть неоднозначным кадром

На своей странице в Instagram, артистка, которой запрещен въезд в Украину, показала архивное фото. Она запечатлена в компании своего супруга Тарзана, а также давней подруги журналистки Аллы Занимонец. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Снимок очевидно сделан в Венеции. Королева с Тарзаном в карнавальных костюмах катаются на гондоле по одному из каналов города.

Фолловеры звезды восхищаются, тем как она выглядит на фото.

«Красивейшая девченка!!!», «Наталья красавица», «Наталья, вы красотка!!!», «Наталья, какая ты искренняя, правдивая, не подражающая никому. Ты сама чистота и душевность», - пишут в комментариях.

А вот вид супруга певицы напугал пользователей сети.

«Зачем так мужа отфотошопила, лицо покойника сделала», - пишут в комментариях.

Кроме того, подписчики Королевой отметили, что на фото Тарзан похож на Владимира Путина.

Отметим, СМИ нередко пишут, что Наташа Королева и Сергей Глушко уже давно живут порознь, а идеальную пару изображают только перед объективами телекамер.

Напомним, любовник Наташи Королевой огорошил новой внешностью после тяжелой болезни.

Как сообщала Politeka, Королева пожаловалась на "репрессии" со стороны Украины.

Также Politeka писала, что волосатый Тарзан без стыда скинул одежду и показал, за что его любит Королева.