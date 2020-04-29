Турецкий исторический сериал «Великолепный век», который транслировали в Украине, покорил миллионы сердец. Несмотря на то, что он закончился шесть лет назад, поклонники до сих пор следят за жизнью главных актеров

Politeka.net узнавала, как выглядят ключевые актрисы проекта сегодня, спустя 10 лет после старта съемок этого сериала.

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале Роксолану, сильно изменилась после окончания съемок. Она похудела и перекрасила волос в белый цвет. Роксолана уже не та: звезда стала злоупотреблять уколами красоты, из-за чего ее лицо стало гладким и практически неподвижным. Отметим, что недавно Узерли вернулась к рыжему цвету волос, который был у нее в сериале.

Актриса Нур Феттахоглу, которая играла в сериале первую жену султана, очень похорошела за это время. Женщина перекрасилась в рыжий цвет, благодаря чему помолодела на несколько лет. В сериале у актрисы были черные волосы, что придавало ей возраста. 39-летняя Феттахоглу продолжает сниматься и воспитывает дочь.

Турецкая актриса Сельма Эргеч прославилась благодаря роли сестры султана Хатидже. Звезда воспитывает дочку и продолжает иногда появляться в фильмах. Правда, более выдающейся роли у нее пока не было.

Напомним, что звезда "Великолепного века" показала, как выглядит абсолютное счастье: "Мой свет и мой день".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли в черном лифчике показала чистую любовь: "Это для вас".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли впечатлила роскошным образом на красной дорожке: «Королева».