Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі поділилася з шанувальниками зворушливим фото

Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі опублікувала в Instagram знімок, на якому позує, притримуючи рукою вазу з розкішними тюльпанами жовтого і фіолетового кольору.

На актрисі – біла футболка з глибоким вирізом, чорна білизна, у вухах – великі сережки. На обличчі зірки мінімум макіяжу, вона підкреслила тушшю лише довгі вії. Виглядає Мер'єм розслабленою 1 абсолютно задоволеною життям.

«Я не знаю, скільки зараз часу. Але я точно знаю, що мої почуття правильні в цей момент, і ця чиста любов для всіх вас, ці квіти для вас», – підписала знімок Узерлі.

«Султана!», «Прекрасна!», «Ви красуня!», – пишуть у коментарях шанувальники, не шкодуючи емодзі для вираження свого захоплення.

Раніше ми розповідали, що Мер'єм показала шанувальникам свою шестирічну дочку Лару. На фото зірка позує у чорній кофті з вирізом. На шиї красуні видно біле намисто. Узерлі підфарбувала вії і нанесла на губи легкий блиск. Завершили її образ окуляри в темній оправі.

Батьком її дитини є турецький бізнесмен Джан Атеш. Їх тривалий роман ось-ось повинен був закінчитися весіллям, але в серпні 2013-го пара розлучилася. У підприємця вже є діти від попереднього шлюбу. До того ж Мер'єм хотіла народити дитину в рідній країні і не планувала залишатися в Туреччині, що не влаштувало Атеша.

Джан Атеш бере участь в житті дочки. Сама Мер'єм в інтерв'ю заявила, що він має на це повне право. Але її особисте життя ніяк не пов'язане з колишнім коханим.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі показала красуню-дочку: «Як дві краплі води».

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