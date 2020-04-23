Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка стала популярною завдяки серіалу "Величне століття", показала знімок з червоної доріжки

Фото з одного із заходів актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото щаслива Узерлі одягнена в сукню з дуже оригінальним дизайном. Красуня обрала вбрання на одне плече, повністю оголивши другу руку. Сама сукня переливається на світлі. Узерлі зробила макіяж в тон сукні, а також взяла з собою рожеву сумку.

За чотири години пост зірки зібрав понад 120 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Люблю цю жінку! O, Так красиво», «Макіяж ідеальний», «Королева», «Божественна», «Шикарна», «Вау», «Як гарно ти виглядаєш в цьому платті», «Богиня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася стильним фото. Актриса була одягнена в білий костюм, який складався із штанів, жилета і сорочки. Узерлі підняла одну ногу, руку і нахилилася. Волосся зірки не було укладене, що додало фотографії особливої пікантності.

Крім цього, нещодавно турецька актриса вразила всіх обличчям після уколів краси. Зірка зізналася, що колола собі ботокс. Нещодавно Узерлі повернулася до іміджу Хюррем. Довгий час знаменита Роксолана була рудоволосою красунею, пізніше вона перефарбувалася в блондинку і проходила з цим кольором волосся багато років.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі показала красуню-дочку: «Як дві краплі води».

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