Известный украинский певец Потап вместе со своей женой Настей Каменских удивили неожиданной сменой имиджа

Артисты прекратили совместную работу в группе спустя десять лет ее существования. Тем не менее, каждое фото звезд, сделанное еще до распада группы, вызывает немалый ажжиотаж. В частности потому, что и Настя, и сам Потап сбросили более чем по двадцать киллограм и изменились до неузнаваемости. На новом фото, опубликованном в социальной сети Инстаграм, артисты предстали в образах легендарных певиц, пишет Рoliteka.net.

Так, певец решил напомнить о былых музыкальных днях вместе со своей супругой. На архивном кадре можно заметить, как выглядит еще худеющая Каменских с заметным лишним весом на животике, а ее муж в образе Аллы Борисовны красуется на сцене.

Артисты примерили на себя образ легендарных артисток – Аллы Борисовны Пугачевой и Софии Ротару.

«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконично подписал яркое фото Потап.

Поклонники буквально подорвали пост комментариями:

«Пугачева , что-то под устала))))😁», «Оу, какая красота😅 похоже, Пугачевой стало дурно🤩», «Одно лицо!😂🤟», «"Я же Пугачева! Я- Ротару, Ротару. Мы с тобой не пара, это очень жаль, но на пару мы пиарим фестиваль..."😅💣💣», «Я не узнала Потапа 😂 👍», «Вот это прикольно. ПТП тебе идёт 😂😂😂👍», «Пугачева & Ротару это как в песне "У нас на раёне"😂😂😂😂😂», «Плогеат! Воровки оброзов!)», «Мадонна курит в сторонке 😅».

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

При этом он подчеркнул, что любит фото жены и они вызывают восторг у фанатов. Поскольку эти фото нравятся ему, как мужчине, он понимает, что это вызывает бурную реакцию и у других.

«Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая», - весьма мило ответил Алексей.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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