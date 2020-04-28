Российский актер Сергей Жигунов собирается оформить брак с женщиной невероятно похожей на Анастасию Заворотнюк

Как пишут СМИ, артист намерен жениться на своей помощнице, журналистке Виктории Ворожбит, которая ззамужем. Ее супругом является Виктор Суханов.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит познакомились два года назад на полуострове Сахалин (РФ). Там актер готовил первый фестиваль телесериалов "Утро Родины". Ворожбит быстро сработалась с Жигуновым и уже в 2019 году стала директором фестиваля.

Фаны звезд уверены, что Сергей и Виктория живут вместе. В соцсетях они отмечают одну геолокацию на фото, публикуют похожие интерьеры и снимки кота по кличке Пыня.

Сергей Жигунов был официально женат на актрисе Вере Новиковой. Но он ушел от нее из-за романа с Анастасией Заворотнюк, который продлился всего несколько лет. Затем Жигунов заново женился на Новиковой. "Женой вообще быть непросто. Это только в фильмах не бывает конфликтов", - говорила Вера.

А сейчас в СМИ пишут, что 57-летний Жигунов готовится к свадьбе с Ворожбит, которую окрестили «сестрой-близнецом» Анастасии Заворотнюк.

В том, что Жигунов скоро женится на Ворожбит убеждена и таролог Саона, сообщает «Пятый канал».

"Карты говорят, что у него есть безумные чувства к женщине, что он действительно любит, и эта любовь ответная. Мужчина безумно рад, он будто стал жить новой жизнью", – сообщила экстрасенс.

По ее словам, Жигунов готов бросить все, чтобы быть рядом с любимой.

"В скором времени они воссоединятся, будут вместе, и эти отношения приведут к браку", – цитирует таролога.

Напомним, любовник Заворотнюк набросился на Малахова из-за странного предложения: "не нужно грязного белья".

Как сообщала Politeka, любовник Заворотнюк Сергей Жигунов набросился на Малахова после скандального звонка: "Он трус".

Также Politeka писала, что любовник Заворотнюк не удержался и нашел себе копию "прекрасной няни": «Cестра-близнец».