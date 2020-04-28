Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан подорвали социальную платформу Ютуб своим видео из спальни звезды
В воскресения состоялся суперфинал песенного шоу "Голос", в котором был представлен мини-клип с песней Дана и Тины, которую они готовили несколько недель. Примечательно, что свое выступление из-за карантина артисты решили снять прямо в спальне Кароль, что немало подогрело слухи об их романе, передает Politeka.net.
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Так, позавчера звезды представили ролик со своим довольно интимным выступлением: Дан, прислонившись к Тине, играл на гитаре и весьма неоднозначно ей улыбался, тогда как сама Тина открыто с ним флиртовала и подыгрывала ему на рояле (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вполне ожидаемо, что ролик попал в тренды Ютуб-платформы и оказался в топе самых популярных видео за последнее время. Фанаты засыпают ролик комментариями, однако многие задумались о том, настоящие ли чувства между звездной парой.
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у Балана уже есть тайные отношения и далеко не с Тиной Кароль, а с харьковской студенткой по имени Анастасия. О девушке впервые сообщало издание
О молодой девушке известно не много - ей 20 лет, сейчас она учится в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Согласно данным издания, молодая красотка уже ездила с Баланом на отдых в Буковель и Бухарест, а также успела засветиться в квартире певца.
Сама Анастасия является активным пользователем социальных сетей, активно выкладывает в Инстаграм фото и общается с аудиторией, не так давно девушка ответила на вопрос о романе Дана и Тины весьма провокационным образом: «Это роман, написанный рукой гения».
Из-за столь туманного объяснения многие тут же предположили: это намек, и намекает девушка на то, что все «чувства» Дана к Кароль были постановкой, придуманной продюсерами шоу.
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