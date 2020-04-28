Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм необычные и нежные кадры из отдыха на природе

В этот раз звезда решила показать, как веселится на природе и любуется цветущими деревьями в новом образе. Как известно, артистка находится на карантине с семьей уже много недель, поэтому новые кадры в профиле стали появляться крайне редко. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, на новых кадрах Леся показала, позировала в коротком белом топе и ярких зеленых спортивных штанах с аккуратной нашивкой. Девушка позировала рядом с цветущими деревьями, которые стали идеальной декорацией для эффектных весенних кадров. Судя по всему, карантин не повлиял на фигуру звезды, ведь выглядела артистка достаточно свежо и очень стройно.

"Цвіту і пахну", - лаконично подписала новые фото Никитюк.

Поклонники тут же отреагировали: «А без маски чому?😀», «Це вам не Київський дим,це Хмельницьке чисте повітря.😍», «Красиивая😍😍😍», «Так-так, нарушаем карантин? «, «пчёлы не покусали 😂???», «Леся, вы всегда радуете своим позитивом, юмором и конечно же красотой!!!💖💖💖», «Ты очень красивая😍✨❤️».

До этого артистка взбудоражила сеть новыми стильными фото. На своей странице в социальной сети Инстаграм она представила пикантные кадры, на которых сидит за столом в черном мини-платье интересного кроя — с одним рукавом. Дополнила эффектный «лук» Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и ярким макияжем.

"Я скучаю за перелетами! Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов!!

❎Бразилия ❎Аргентина ❎Парагвай ❎Уругвай ❎Чили ❎Мексика ❎Аляска ❎Исландия

И ещё где меня не было??? Напомните в комментариях", - отметила артистка.

Поклонники не смогли пройти мимо и написали множество комментариев в адрес звезды, некоторые поторопили звезду "домой". Не удержалась от "лайка" и Светлана Лобода.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

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