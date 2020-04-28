Украинский певец Сергей Бабкин рассказал, о чем мечтал с детства

Артист опубликовал в Инстаграм новые фото, представив свой мини-винил, передает Politeka.net.

На снимке певец предстал в белой футболке с изображением мухоморов, в руках он держал "пластинку".

В посте Бабкин рассказал, что с детства мечтал стать артистом, настолько, что смастерил своими руками такую аппликацию в виде пластинки.

"Это был Мой Мини-Винил 🤪 Содрал с двух сторон первый слой картона с какого-то винила (уже конечно не помню с какого именно), вырезал две своих головы из школьных фоток 🤣 и сделал дизайн обложки моего первого несуществующего альбома🤟🏻", - написал певец.

Артист продолжил, что поставил свое "творение" у себя в комнате на полку и радовался первому альбому.

"Раньше были модные такие шрифты. Они продавались на каждом шагу. Весь алфавит (по несколько букв каждой ) и всевозможные знаки препинания и восклицания. Они были нанесены на клеёнчатом квадрате", - делится воспоминаниями Сергей.

Музыкант рассказал, что смотрел на пластинку и мечтал воплотить это в реальность.

"Каждый день я смотрел на свой Альбом-Мечту, приглашая его в свою реальность✨ Прошло много лет...", - поделился певец.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев:

"Так, может, стоит создать именно такой альбом с такими песнями? Будет наверняка круто", "Класс😍, "приглашая мечту в реальность", что-то в этом есть!", "Класс !!!!))) Наконец-то, мы это увидели !) Серёж, Спасибо, что поделились !) Это же настоящий Шедевр!!!!))) Улыбка до ушей, восторг... рассматриваю детали, залипла;))) 😂 🤘🏻🤘🏻🔥", "супер!!! вдохновляющая история!!!!", "Главное мечтать и верить в мечты,тогда они обязательно сбудутся!)))🔥".

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

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