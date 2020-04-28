Украинская модель Леонила Гузь, которая в 2018 году победила в конкурсе «Мисс Украина» удивила всех неожиданным перевоплощением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Гузь позирует в непривычном для себя темном образе, прикрыв тело одной рубашкой. Это все происходит под грустную музыку. При этом кажется, что звезда плачет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«не плачь», «люблю такие моменты», «У вас все хорошо? Надеюсь, что да. Пожалуйста, будьте в безопасности и здоровы!», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская модель Леонила Гузь похвасталась идеальной фигурой в черном боди.

Звезда покрасовалась возле зеркала, снимая себя на видео. Леонила предстала в черном боди с глубокими вырезами по бокам и откровенным декольте.

Красотка кружилась возле зеркала, сверкая сочными местами. Из столь глубоких вырезов едва не вываливались прелести звезды, но модель это совершенно не смущало.

Также модель была в джинсовых шортах, которые держались на тонкой, можно сказать, хрупкой талии.

Напомним, «Мисс Украина» Леонила Гузь блеснула прелестями в нижнем белье

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