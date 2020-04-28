Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина без белья померилась формами с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее фан-страницу в Instagram.

«что для тебя красивая душа?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Серябкина позирует без белья вместе с подругой, прижавшись при этом к ее спине. Пикантные места девушка прикрывает руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красивые кошечки», «огонь!», «супер», «бомбезно выглядите», «отлично вообще!», «просто супер вид», «потрясно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", продемонстрировала идеальные изгибы.

Фанаты артистки создали страничку, посвященную кумиру, где вспоминают ее горячие образы.

Так, звезда предстала в блузе с короткими рукавами, которая держащится на плечах. Видно, что наряд имел цветочный принт и был коротким, ведь оголил поясницу красотки.

Также на Ольге были черные облегающие брючки, которые идеально подчеркнули ее великолепные "богатства".

Серябкина обула шлепанцы на шпильках и с пушком.

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

Также Politeka писала, что полуголая экс-солистка "Серебро" Серябкина подразнила фанатов: "Какая же Оля ты..."