Известная украинская певица Гайтана осмелилась на необычный эксперимент

На фото Гайтана стояла пятой точкой к камере в красном платье и повернула лицо на камеру. Певица дополнила образ яркой улыбкой и распущенными волосами для фото. Руки звезда спрятала в само платье, за которым их даже не увидеть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Опишите свой карантин тремя смайликами.

У меня это бег, семья и музыка", - написала Гайтана под фото.

Фанаты успели поставить почти 700 лайков и начали активно описывать смайликами свой карантин. Чаще всего они ставили дом и семью, а также еду.

Ранее мы сообщали, что Гайтана обратилась к подписчикам с предложением, как разнообразить свой карантин.

Сейчас непростое время.🦠 😷

«Особенно в изоляции, многие смотрят новости, читают страшные статьи и сами себя погружают в негатив. 📺🔨 Попробуйте сегодня вечером вместо новостей посмотреть канал Discovery или семейную комедию. 🤩🍿 Вместо обсуждения событий из телевизора поиграйте с семьей в Alias (игру можно скачать на любой телефон). 📲🕹 Окружайте себя позитивом! 😉✌️Совсем скоро все закончится», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что Гайтана поактивничала в популярной соцсети и заоодно свою роскошную фигуру фанам продемонстрировала.

«Пришло время нам стать ближе!😜 Я собрала для вас 7 интересных фактов обо мне, 2 из которых неправда. Угадай! Пиши в комментариях свои варианты и совсем скоро узнаешь правильный ответ!», - продолжительно подписала свой новый пост звезда сцены, подписчики же активно учавствуют в затее Гайтаны и кроме того, пишут о красоте артистки.

Напомним, Гайтана кардинально сменила имидж и поразила новой внешностью

Также Politeka писала, что Гайтана в прозрачном платье показала, чем ее щедро одарила природа

А еще Politeka сообщала, что Гайтана потрясла своими "подружками" в обтягивающем топе



