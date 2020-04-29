40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова показала, насколько зажигательно начинается ее день

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном наряде (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, на Дарье, с замотанной в полотенце головой, была темно-синяя атласная пижамка, состоящая из топа и коротких шортиков. Также красотка была "вооружена" зубной щеткой и, безусловно, непревзойденной харизмой.

Сначала Трегубова показала из дверного проема одну голую ножку, затем появилась уже полностью, повиляв бедрами.

Босоногая знаменитость, не переставая чистить при этом зубы, потанцевала под зажигательные гитарные ритмы, кружась так, чтобы поклонники разглядели ее со всех сторон. После чего, смеясь, скрылась снова в ванной.

"Теперь начинаю утро так😁", - подписала ролик Дарья.



Тысячи людей "лайкнули" и прокомментировали ее жаркие танцы по утрам.

"Как можно быть настолько идеальной😍👏🏻?"

"эх...вдохновляет😆"

"вродлива,запальна, жіночна✨"

"Даша так начинать и так заканчивать день!😍🙌👏"

"Вах вах какая красотуля! 😍"

"Какие ножки 👌🔥"

"Даша красотка Джо Кокер с Ким Бессинджер отдыхает🔥👏💗"

Ранее мы сообщали, Трегубова изумила элегантным образом, в котором позировала в спальне. На ней был полупрозрачный плащ розово-бежевого оттенка, сквозь который просвечивались аппетитные прелести, а голову украсила повязка из такой же ткани.

"Шикарно 👍🔥"; "Как нежно 😍😍"; "Ужин на кровати - Романтично!) 😉👍💐"; "Идеальная 😘", - откликнулись в комментариях фанаты.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.