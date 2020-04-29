25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", все больше и больше раскрепощается

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в откровенном образе.

Анна показала стройную фигуру в классическом брючном костюме черного цвета. Однако, строгость и элегантность наряда были нарушены одной сумасшедшей деталью. Красотка "забыла" про лифчик, засветив упругие прелести. Трудно устоять от такой дерзкой выходки. Не сразу даже бросается в глаза, что Кошмал отказалась от макияжа на этом фото и показала свою естественную красоту.

Актриса собрала волосы в хвост, отвела взгляд в сторону и расположила руку на поясе.

"Потерянный в твоем свете ☀️🎶", - лаконично подписан горячий снимок.

За полчаса пост Кошмал лайкнули более 11 000 человек. Поклонники "выстроились в очередь", чтобы оставить восторженный комментарий.

"Женечка выросла 😻😻😻"

"Очень красивая❤️❤️❤️"

"Вы просто самый яркий человек!"

"Ля какая❤️❤️"

"Срамота и ничего красивого!"

Ранее мы сообщали, Кошмал показала себя без фотошопа. На кадрах девушка позировала в темно-красной толстовке и с распущенными волосами. А в ухе у нее был беспроводной наушник. Красотка вела прямой эфир и одновременно чатилась с толпой фанатов.

"Вас муж ревнует к сценам с поцелуями?", "Будут ли еще Сваты?", "Хорошо", "Сколько тебе лет, если не секрет", "Привет, я тебя люблю", "Что делаешь?", - писали в комментариях.

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