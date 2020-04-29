Известная телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дома 2", показала себя в необычном образе

На фото Бузова позировала в черной косухе, сидя в машине. На Ольге был яркий макияж, но это не главное, ведь звезда показала себя - блондинкой. Как можно понять, это старое фото из 2016 года. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Май. 2016 год. #ясоздаютренды. Помните меня такой?", - написала Бузова.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков, среди которых была и Кристина Асмус, а также написали несколько комментариев:

"Айй,какая красивая", "Можно смотреть вечно", "А что, очень не плохо", "Так то лучше чем с кострюлей на голове", "Очеоь мило", "О прическа сейчас почти такая же", "Очень идёт вам блонд".

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова обескуражила откровенным снимком.

Так, Ольга предстала в зеленом мини-платье и высоких черных сапожках. Певица уселась на ступеньки в нескромной позе. При этом Бузова натянула юбку, как могла, между расставленных ног, дабы прикрыть самое интимное. Артистка игриво смотрела в камеру, слегка приоткрыв рот.

Сообщалось, что эпатажная Ольга Бузова решила повторить за телеведущей Анастасией Ивлеевой.

Так, несколько дней назад Ивлеева станцевала под песню Cream Soda & Хлеб "Плачу на техно".

А примерно час назад Ольга Бузова решила повторить танцы под данный хит. Звезда танцевала в блестящем топе и полосатых брюках-клеш. Голову украшала диадема.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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