Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала фанатов весенним снимком в новом образе
«Мне кажется, когда я выйду из самоизоляции я буду кидаться на людей с объятиями и поцелуями... Люди!!! Я вас люблю!!!! Слышите?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжелика под постом.
Вот что написали поклонники в ответ:
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«Роскошная🌟», «Взаимно 😘», «И мы Вас любим♥️♥️♥️♥️», «Я постараюсь выдержать паузу после окончания самоизоляции . Боюсь что также мыслят многие люди . В первые пол часа - час могут и придушить от радости .😂», «Какая красивая❤️ Королева❤️🖤❤️Как мило !!!!❤️ Вы красотка», «Оооо,как мило❤️ Вы королева красоты !!!!❤️».
Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.
«Сериал «Отчаянная Домохозяйка» или «Санта Барбара’20»... а ваш вариант? 🥳 #RAfamily», - написала в этот раз Анжелика.
Поклонники, как и ожидалось, мимо вопроса не прошли:
«Просто счастливы вместе❤️», «Моя версия-"Титаник 2020" 👍😃🔥😍», «Проверка на прочность популярности в соц сетях😂❤️», «Санта Барбара, даже Ди Каприо позавидует», «Возвращение в Эдем)🔥», «Титаник. Карачун вам, товарищи 🤣🤪», «Отчаянные домохозяйки ❤️», «Титаник по-русски»❤️».
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