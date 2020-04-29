Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала фанатов весенним снимком в новом образе 

Супруга знаменитого артиста давно находится на карантине с семьей, поэтому в ее профиле все чаще мелькают архивные кадры, интересные замечания и разные вопросы. Находясь на самоизоляции, Анжелика любит показывать стильные наряды со съемок и рассказывать, как изменились ее будни теперь, когда вся семья постоянно дома, сообщает Politeka.

В этот раз женщина не только показала черно-белый образ во время прогулки, сверкнув стройным телом, но еще и пожаловаласть на карантин. Похоже, перебывание дома без активного образа жизни и движения дается ей не так просто: 

«Мне кажется, когда я выйду из самоизоляции я буду кидаться на людей с объятиями и поцелуями... Люди!!! Я вас люблю!!!! Слышите?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжелика под постом.

Вот что написали поклонники в ответ:

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«Роскошная🌟», «Взаимно 😘», «И мы Вас любим♥️♥️♥️♥️», «Я постараюсь выдержать паузу после окончания самоизоляции . Боюсь что также мыслят многие люди . В первые пол часа - час могут и придушить от радости .😂», «Какая красивая❤️ Королева❤️🖤❤️Как мило !!!!❤️ Вы красотка», «Оооо,как мило❤️ Вы королева красоты !!!!❤️».

Ранее под семейным фото с супругом звезда решила поинтересоваться у поклонников, какой сериал ей смотреть. Похоже, пристрастие звезды к просмотрам телесериалов лишь усилилась.

Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась просмотром сериалов. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.

«Сериал «Отчаянная Домохозяйка» или «Санта Барбара’20»... а ваш вариант? 🥳 #RAfamily», - написала в этот раз Анжелика.

Поклонники, как и ожидалось, мимо вопроса не прошли:

«Просто счастливы вместе❤️», «Моя версия-"Титаник 2020" 👍😃🔥😍», «Проверка на прочность популярности в соц сетях😂❤️», «Санта Барбара, даже Ди Каприо позавидует», «Возвращение в Эдем)🔥», «Титаник. Карачун вам, товарищи 🤣🤪», «Отчаянные домохозяйки ❤️»,  «Титаник по-русски»❤️».

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".