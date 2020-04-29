Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала фанатов весенним снимком в новом образе

Супруга знаменитого артиста давно находится на карантине с семьей, поэтому в ее профиле все чаще мелькают архивные кадры, интересные замечания и разные вопросы. Находясь на самоизоляции, Анжелика любит показывать стильные наряды со съемок и рассказывать, как изменились ее будни теперь, когда вся семья постоянно дома, сообщает Politeka.

В этот раз женщина не только показала черно-белый образ во время прогулки, сверкнув стройным телом, но еще и пожаловаласть на карантин. Похоже, перебывание дома без активного образа жизни и движения дается ей не так просто:

Ранее под семейным фото с супругом звезда решила поинтересоваться у поклонников, какой сериал ей смотреть. Похоже, пристрастие звезды к просмотрам телесериалов лишь усилилась.