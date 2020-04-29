Эпатажная Кончита Вурст преобразилась до неузнаваемости и кардинально сменила имидж, но недавно вновь вернулась к истокам

Новое фото появилось на официальной странице в Инстаграм артиста, передает Politeka.net. На фото Том Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, презентовал новый парик персонажа. Кроме этого, он надел откровенный наряд, который оголил половину его груди. Том широко улыбался и закинул голову.

За день его пост собрал почти 10 тысяч лайков. Он вызвал настоящий фурор в комментариях, так как артист стал редко публиковать себя в образе Кончиты и все чаще себя настоящего.

«Этот чудесный смех. Я с нетерпением жду фотографий», «Моя любимая улыбка», «Вау! Я люблю этот парик так сильно! Это делает тебя похожей на Кончиту, когда она была очаровательна! Не могу дождаться, чтобы увидеть новую фотосессию», «И весь мир улыбается, смеется и сияет вместе с тобой! Потому что нет большего счастья, чем видеть тебя, Кончита!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кончита Вурст - сценический образ австрийского музыканта Тома Нойвирта, который был создан им в качестве высказывания в поддержку толерантности и свободы самовыражения человека. Певец называет Кончиту своим альтер-эго. У нее даже есть отдельная личность, со своей биографией и судьбой.

Напомним, что Кончита Вурст поразила внешностью в обычной жизни: "Совсем другой человек".

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст огорошила видом без косметики, звезду Евровидения не узнать: личные кадры.

Также Politeka писала, что бесстыжая Кончита Вурст разделась и примерила маску из латекса: "Горячий мужчина".