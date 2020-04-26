Відома співачка Кончіта Вурст, справжнє ім'я співака Томас Нойвірт, показала новий домашній ролик

На кадрах Кончіта сиділа в кепці і білій футболці. У неї була велика борода, але довге волосся зникли. Образ Вурст доповнила сережками у вухах і носі. На тлі можна побачити диван і світильник. Швидше за все, зірка записувала відео будинку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ви відправите запит, не дивуйтеся, коли я вас виберу. Дякую за ці маленькі чати", - написала Вурст під відео, де спілкувалася з іншими людьми.

Повідомлялося, що Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників новими образами.

На цей раз Тому Нойвірт поділився зі своїми шанувальниками нескромним знімком, який був зроблений напередодні прямого ефіру.

Судячи з фото, переможець "Євробачення" більше не жінка і він вирішив сконцентруватися на своєму основному образі.

Раніше ми писали, що австрійський співак Томас Нойвірт, відомий всьому світу під псевдонімом Кончіта Вурст, знову змінив образ.

Судячи з фотографій, які співак публікує у своєму Instagram, він позбувся накладних вій, зухвалих стрілок і довгих волосся.

На свіжих знімках Томаса Нойвирта важко відшукати хоча б натяк на жіночність. Він виглядає абсолютним бруталом з бородою, сережкою в носі і густими бровами.

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