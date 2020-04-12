Відомий співак Томас Нойвірт, який виступає під сценічним ім'ям Кончіта Вурст, показав незвичайний образ

Як повідомляє Politeka.net, Томас Нойвірт яскравий учасник конкурсу "Євробачення", який запам'ятався своєю неординарною зовнішністю. Елегантна жінка в сукні з бородою – такого глядачі точно ще не бачили. Голос і сміливий образ Кончіти Вурст зумів надовго залишитися в пам'яті багатомільйонної аудиторії "Євробачення".

Але останні роки від його образу бородатої жінки не залишилося і сліду. Але це не означає, що його зовнішній вигляд став менш яскравим, швидше навпаки. Томас частенько одягає екстравагантні сценічні образи, які складаються з шкіри, ланцюгів і шипів. На цей раз чоловік вирішив показати свій повсякденний образ, який здивував його численних прихильників.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістив нове фото, на якому складно відшукати натяк на жіночність.



Він обрав стильний лук, який складався з шкіряної куртки чорного відтінку, толстовці з ланцюгами замість шнурків, армійських черевиках і яскравих штанях цегляного кольору. Свій образ "горячого рокера" він завершив сонцезахисними окулярами, банданою і круглою сережкою.

В підписі він побажав своїм підписникам вдалого тижня. Користувачі мережі залишили безліч захоплених коментарів, вони захоплювалися не тільки новим образом співака, але і відзначали, що співак став зовсім іншою людиною, його просто не впізнати.

Також раніше повідомлялося, що переможець "Євробачення"-2014 Томас Нойвірт, який відомий всьому світу, як Кончіта Вурст, вразив змінами у зовнішності.

По всій видимості, австрійський співак вирішив позбутися від свого образу "жінка з бородою", завдяки якому прославився на весь світ, і знову стати самим собою.

Кончіта Вурст розмістив нове фото, на якому складно відшукати натяк на жіночність. Тепер співак схожий на справжнього мачо з густою бородою, волохатими ногами і сережкою в носі. Він позбувся накладних вій, зухвалих стрілок і підстриг волосся.

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