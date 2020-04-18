Кончіта Вурст перетворилася до невпізнання і кардинально змінила імідж

Як повідомляє Politeka.net Кончіта Вурст — сценічний образ австрійського музиканта Тома Нойвирта, який був створений ним в якості висловлювання на підтримку толерантності і свободи самовираження людини.

Також співак називає його своїм альтер-его: Кончіта — окрема особистість, зі своєю біографією і долею. Вона існує тільки на сцені, а все інше час Тому Нойвірт є самим собою. Тому не дивно, що особиста сторінка співака повниться знімками в його повсякденному "чоловічому образі.

Нещодавно популярний співак показав відео на якому спілкується зі своїми шанувальниками по відеозв'язку. При цьому він постав у теперішній чоловічому образі. Він приміряв футболку, яка підкреслила його накачане тіло. А також доповнив свій повсякденний цибулю кепкою і сережкою в носі.

На відео шанувальники виявляли артистові безліч компліментів, а також задавали задоволені особисті питання на які співак на жаль не відповів, а лише пожартував.

Користувачі мережі подякували Тома за те, що він опублікував таке миле відео на якому співака дійсно не впізнати - прям справжній мужик. Так і хочеться сказати: "Ось же красень".

Також раніше повідомлялося, що Том Нойвірт розмістив нове фото, на якому складно відшукати натяк на жіночність.

Він вибрав стильний лук, який складався з шкіряної куртки чорного відтінку, толстовці з ланцюгами замість шнурків, армійських черевиках і яскравих штанях цегляного кольору. Свій образ "гарячого рокера" він завершив сонцезахисними окулярами, банданою і круглої сережкою.

В підписі він побажав своїм передплатникам вдалою тижні. Користувачі мережі залишили безліч захоплених коментарів, вони захоплювалися не тільки новим чином співака, але і відзначали, що співак став зовсім іншою людиною і його не впізнати.

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