31-річний артист Томас Нойвірт, більш відомий публіці як Кончіта Вурст, показав шанувальникам колекцію захисних масок

Шістьма масками різних кольорів, форм і навіть матеріалів виконавець похвалився на своїй сторінці в Instagram, причому він демонстрував їх, будучи голим по пояс, передає Politeka.net.

Так, артист постав перед шанувальниками в тканинних масках, у чорній масці з латексу і жовтої еко-шкіри.

На знімках він виглядає брутальним і не соромлячись демонструє волохатий торс і неголені пахви.

За годину знімки зібрали понад сім тисяч лайків. У коментарях шанувальники називають зірку гарячим чоловіком і просять поберегти себе.

Мало хто знає, що вперше Томас Нойвірт з'явився перед публікою як Кончіта Вурст в 2011 році, коли подав заявку на участь у шоу «Die grosse Chance», що проводила телекомпанія «ORF». Участь у кастинг-шоу принесла Вурст небувалу популярність, і трансвестит став помітною фігурою в країні.

Після цього Вурст брала участь в шоу під назвою «Найважча робота в Австрії», в якому їй довелося працювати на рибній фабриці, а також спробувала вижити разом з іншими учасницями в пустелях Намібії у шоу «Дикі дівчатка».

У 2015 після оглушливої перемоги на «Євробаченні 2014» Кончіта записала дебютний альбом «Conchita», в який вона включила пісню «Heroes» («Герої») – посвяту своїм шанувальникам. Також на цю пісню був знятий кліп. Так співачка віддячила їм за підтримку, яка допомогла їй перемогти на «Євробаченні». Альбом став платиновим менш ніж через тиждень після релізу.

Про те, що у нього нетрадиційна сексуальна орієнтація, Томас зізнався ще в 17 років. Батьків спочатку засмутило таке одкровення, проте потім вони прийняли свого сина з усіма його, як їм здавалося, недоліками.

Нагадаємо, епатажна зірка Євробачення покрасувалася в одних трусиках: фото позбавляє дару мови.

Як Politeka писала, що скандальна зірка Євробачення вийшла на сцену напівголою: "це треба бачити".

Також Politeka повідомляла, що скандальна зірка Євробачення в шкіряних трусиках і прозорою сіткою запалила не по-дитячому: "Кайф".