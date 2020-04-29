Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась нежным снимком в постели

Новое фото появилось на личной странице звезды в Инстаграм, передает Politeka.net. Кристина нежилась в кровати в одной мужской рубашке, но мужа рядом с ней не было. Красотка улыбалась, закрыв глаза и кокетливо приспустив рубашку с плеча. Асмус оголила ровно столько тела, сколько позволила ей совесть.

«Стрижка или всё-таки длинные волосы?», - спросила Асмус у своих поклонников, напоминая, что недавно подстриглась во время съемки интервью.

Всего за 15 минут пост Асмус собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях мнение по поводу длины волос разделилось.

«Без сомнения длинные», «Вопрос кто фоткал тебя? Неужели Гар?», «Ты красотка, тебе по всякому будет супер)))», «Стрижка смотрится стильно, дорого, длинные волосы не смотрятся стильно, если конечно эти волосы не толстенная грива как у лошади и блестят на солнце», «Крис, малышка. Ты прекрасна. Обожаю тебя. Девушка на миллион», «А почему так горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус пожаловалась на новую волну хейта против нее. Звезду снова начали обзывать из-за беременной роли в сериале. Актриса выложила пост, где была с животом, но он оказался ненастоящим.

Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".

Как сообщала Politeka, появилось видео рожающей в ванной Асмус, экс-супруг Собчак не сдержался: "Больная на голову".

Также Politeka писала, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".