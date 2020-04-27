32-річна російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною коміка Гаріка Харламова, приголомшила шанувальників дивним відео

Артистка поділилася у себе в Instagram роликом, на якому вона народжує у ванній, передає Politeka.net. На відео Асмус голосно кричить, сидячи у ванній. Артистка імітує домашні пологи і обіцяє поділитися досвідом з прихильницями.

За два дні ролик Асмус зібрав понад 1,1 мільйона переглядів. У коментарях почали бурхливо обговорювати вагітність Асмус, а також її поведінку у ванній. Одні коментатори оцінили жарт зірки і посміялися над шанувальниками, які повірили в її становище. Інші стали засуджувати Асмус за те, що вона взяла участь у настільки провокаційному проекті. Навіть екс-чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган не стримався, написавши під відео: «Як я ржав».

«З цим не жартують», «Хвора на голову», «Я думаю, що знайдуться ті, хто навіть після цього поста будуть стать гадати і вітати», «Все більше і більше розчаровуюся в тобі», «Блін, по-моєму одразу було зрозуміло, що ви вагітна в якості ролі», «Ржач. Христя актриса прям. По-справжньому пологи продемонструвала», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що сама Асмус виклала кадр з нового серіалу, так як її почали вітати з цікавим положенням.

«Панове, я НЕ вагітна! Спасибі, звичайно, за ваші щирі вітання. Мені, правда, дуже приємно. Але перестаньте, будь ласка, гадати стать)))), питати як воно проходить вдруге і пропонувати пологи за бартером», - написала зірка після того, як опублікувала фото з животом.

Нагадаємо, що вагітна Асмус зі сльозами на очах зробила сенсаційне зізнання, фото: "Я щаслива".

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