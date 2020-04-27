32-річна російська актриса Крістіна Асмус влаштувала переполох в соцмережі, люди "вишикувалися в чергу", щоб залишити коментар

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому лежить на дивані. Крістіна постала у малиновому пальті, блакитних джинсах і білих кросівках. Зірка закинула одну ногу на іншу і розставила руки - "повний розслабон".

Асмус попросила у фанатів допомоги. Виявляється, у скандальної красуні за час карантину з'явилося нове "хобі", якого вона б з радістю позбулася. Актриса страждає від обжерливості.

"Памагіті!!!!!!! 😭 Раніше у мене гостро стояла проблема нічної обжерливості 🙅🏼‍♀️ Зараз я наїдаюся вранці, вдень, ввечері і вночі. І це тільки в перервах між звичайною трапезою 😁🙈 ... Йду на кухню за шматочком ковбаси, а в підсумку відкриваю Ящик Пандори і з'їдаю 60 бутербродів 🥪🤦🏼‍♀️ Мені після самоізоляції потім критична ізоляція від холодильника потрібна буде. Як зупинити тривалий чітміл? 🍕", - поділилася з користувачами своїми проблемами Крістіна.

За лічені хвилини пост зібрав більше 5 000 лайків, в тому числі не зміг пройти повз відомий танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), а також безліч коментарів. Багато хто сміється, що насправді підпис до фото робив Гарік Харламов, чоловік Крістіни.

"Так забий, жеріть на здоров'я😁"

"Не вірююю😄"

"Це не Гарік писав??😂😂"

"Всі ми зараз Крістіна Асмус 😅"

"Треба себе чимось захопити, реанімувати давно забуте хобі наприклад 😉 тоді часу на жратву не буде 😂"

"Якщо Кріс набере ваги, мені здається Харламов буде тільки радий ☺️❤️ пампушки нині в моді 😉🍭"

Раніше ми повідомляли, Асмус нібито зі сльозами на очах звернулася до шанувальників і закликала їх до совісті. Справа в тому, що актриса вирішила оригінальним способом прорекламувати новий проект, в якому знімається. Мова про серіал "Божевілля".

"Знаєте, чому я плачу? Тому що ви досі не подивилися першу серію... Друзі, серія 18 хвилин йде, ну майте совість!", - обурилась Крістіна.

Нагадаємо, що у Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Так в ж**у всіх!».

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